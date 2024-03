Verden (dpa/lni). Mord an einer Jugendlichen und zweifacher versuchter Mord an Frauen - dem 43 Jahre alten Angeklagten werden grausame Taten vorgeworfen. Nun will sich der Mann äußern.

Im Prozess um die Tötung einer 17 Jahre alten Schülerin und Angriffe auf zwei Frauen wird am Donnerstag (09.00 Uhr) vor dem Landgericht Verden eine Aussage des Angeklagten erwartet. Der wegen Mordes und zweifachen versuchten Mordes angeklagte 43-Jährige hatte am ersten Verhandlungstag gesagt, dass er sich zu den Vorwürfen äußern werde. Die Einlassung sei für den zweiten Verhandlungstermin an diesem Donnerstag geplant, sagte die Gerichtssprecherin.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen vor, am 10. September 2023 eine Schülerin mit einem Messer getötet zu haben, die in Barenburg auf Inlineskates unterwegs war. Ein Radfahrer fand die Jugendliche leblos in einem Graben und alarmierte die Polizei. Am 13. September 2023 soll der Mann vor einem Schnellrestaurant in Sulingen im Landkreis Diepholz eine damals 30-Jährige mit einem Messer angegriffen haben. Zeugen eilten der schwer verletzten Frau zu Hilfe. Auf der Flucht soll der Angeklagte in Burgwedel in der Region Hannover mit einem Auto gezielt von hinten auf eine 18 Jahre alte Joggerin zugefahren sein. Die Frau stürzte und wurde schwer verletzt.

