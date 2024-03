Vechta. Rasta Vechta sorgt in der Basketball-Bundesliga für Furore. Nun muss der Club einen personellen Rückschlag hinnehmen.

Basketball-Bundesligist Rasta Vechta muss sich zur kommenden Saison einen neuen Trainer suchen. Der aktuelle Chefcoach Ty Harrelson zog eine Option in seinem bis Sommer 2025 laufenden Vertrag, den Verein bereits nach der laufenden Saison verlassen zu können. Das teilten die Niedersachsen am Mittwoch mit.

Harrelson ist seit 2022 in Vechta tätig und schaffte mit Rasta im vergangenen Jahr den Aufstieg in die 1. Liga. Dort ist der 43 alte Amerikaner mit seinem Team die Überraschung der Saison. Vechta belegt aktuell Platz fünf in der Tabelle und gewann am vergangenen Wochenende völlig überraschend auch bei Bayern München. Nun möchte Harrelson aber eine neue Herausforderung annehmen.

„Wir hätten sehr gerne mit Ty weitergearbeitet. Und wir haben auch ein weiter verbessertes Angebot vorgelegt, um damit auch noch einmal unsere Wertschätzung ihm und seiner Arbeit gegenüber auszudrücken“, sagte Vechtas Sportdirektor Gerrit Kersten-Thiele. „Aber der Erfolg weckt eben auch Begehrlichkeiten bei anderen Clubs. Die Klarheit in dieser Sache lässt uns nun frühzeitig die Suche nach einem Nachfolger beginnen.“

