Nordenham (dpa/lni). Nach dem Angriff eines Unbekannten auf einen 43-Jährigen in Nordenham im Landkreis Wesermarsch sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Überdies würden Menschen gesucht, die sich am 7. März zwischen 22.00 und 23.00 Uhr in der Nähe aufhielten - also keine unmittelbaren Tatzeugen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Tatabend war der 43-Jährige mit seinen Hunden spazieren gegangen. Dabei wurde er angegriffen, anschließend spürte er Schmerzen am Oberkörper und blutete. Er ging nach Hause, dort setzte seine Frau einen Notruf ab. Die Rettungskräfte stellten eine schwere Stichverletzung fest.

Der 43-Jährige wurde noch in der Nacht operiert, Lebensgefahr bestand aber nicht. Der Angreifer soll vermutlich männlich, etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein.

© dpa-infocom, dpa:240312-99-308319/2 (dpa)