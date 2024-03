Hildesheim (dpa/lni). Ein 15 Jahre alter Junge soll bei einem Familienstreit in Hildesheim seinen älteren Bruder mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 18-Jährige, der am Sonntag vermutlich den Streit ausgelöst habe, sei ins Krankenhaus gekommen - er sei nicht lebensgefährlich verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim am Montag mit. Von der Familie alarmierte Polizeibeamte nahmen den Jugendlichen kurz nach der Tat vor dem Wohnhaus widerstandslos vorläufig fest, am Montag ordnete die Staatsanwaltschaft aber die Entlassung des 15-Jährigen an.

Ermittelt wird den Angaben zufolge wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die Ermittlungen dauern an, geprüft wird, inwieweit der 15-Jährige sich womöglich auf Notwehr berufen kann. Sein drei Jahre älterer Bruder konnte zunächst nicht von den Ermittlern befragt werden.

