Kaiserslautern (dpa/lni). Der VfL Osnabrück geht in Kaiserslautern zweimal in Führung. Am Ende stehen die Lila-Weißen dennoch mit leeren Händen da.

Der VfL Osnabrück hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga eine ganz bittere Niederlage kassiert. Beim 1. FC Kaiserslautern verloren die Lila-Weißen am Sonntag in der Nachspielzeit mit 2:3 (0:0). Dabei reichte den Niedersachsen auch eine zweimalige Führung nicht zum dritten Sieg in Serie. Der Abstand auf Hansa Rostock auf dem Relegationsplatz beträgt nun sieben Punkte.

„Das ist brutal. Wenn du hier zweimal führst und dann in der Nachspielzeit noch verlierst, dann ist das ein Schlag in die Fresse“, sagte Osnabrücks Torwart Philipp Kühn nach der Partie bei „Sky“. „Wir wussten, dass uns ein Punkt in unserer Situation auch nicht wirklich hilft. Aber mit gar keinem Punkt hier wegzufahren, das ist brutal.“

Erik Engelhardt (48./69. Minute) brachte die Osnabrücker zweimal in Führung. Ragnar Ache (67.) und der Ex-Osnabrücker Ba-Muaka Simakala (78.) sorgten jeweils für den Ausgleich, ehe Ache in der dritten Minute der Nachspielzeit einen Konter zum FCK-Siegtreffer abschloss. Mit nun 28 Punkten setzten sich die Pfälzer etwas von Hansa Rostock (25) und Eintracht Braunschweig (24) ab. Osnabrück ist mit 18 Zählern bereits zehn Punkte hinter Kaiserslautern.

Die zweite Halbzeit war ein wildes Auf und Ab: Drei Minuten nach Wiederbeginn machte es Engelhardt besser als in der ersten Halbzeit. Eine zu kurz abgewehrte Ecke schoss der Stürmer aus acht Metern zum 1:0 für die Gäste ins Tor. Ein Eckball verhalf auch Kaiserslautern zum ersten Tor. Ache köpfte zum 1:1 nach einem Eckball von Puchacz ein. Kaiserslautern geriet ein weiteres Mal in Rückstand, drehte die Partie aber dank starker Schlussphase und Stürmer Ache.

