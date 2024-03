Hannover/Bremen (dpa/lni). Sonniges Wochenende in Niedersachsen und Bremen: Am Samstag und Sonntag bleibt es trocken, und die Sonne scheint vielerorts. Aber zum Wochenstart ändert sich das Wetter - es kommt Regen auf.

„Am Samstag ist es zunächst noch sonnig, am Nachmittag ziehen dann Wolken auf“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen bei 9 Grad auf den Inseln und bei bis zu 11 Grad westlich der Weser.

In der Nacht zu Sonntag ist es vor allem im Süden zunächst gering bewölkt und klar. Dann ziehen von Norden her Wolken auf, es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen bei 1 bis 4 Grad, im Harz ist leichter Frost bei bis zu minus 1 Grad möglich.

Am Sonntag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, aber keinen Regen. Die Temperaturen erreichen 9 Grad auf den Inseln und 11 bis 14 Grad im Binnenland. Auf den Inseln sind Windböen aus östlicher Richtung möglich.

In der Nacht zum Montag wird es vielfach wolkig, am Morgen kommt im Süden leichter Regen auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 7 Grad. Am Montag zieht Regen von Süden nach Norden durch, am Abend lockert es dann im Südosten wieder auf. Die Temperaturen erreichen 7 Grad auf den Inseln, 10 Grad in Bremen und 12 Grad im Raum Göttingen.

