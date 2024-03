Rieste (dpa/lni). Für eine neue Anschlussstelle an der Autobahn 1 muss eine Brücke weichen. Die Autobahn ist gesperrt. Um den tonnenschweren Schutt zu beseitigen, ist schweres Gerät im Einsatz.

Für den Neubau einer Anschlussstelle an der Autobahn 1 in der Gemeinde Rieste im Norden des Landkreises Osnabrück ist eine alte Autobahnbrücke abgerissen worden. Die Autobahn (Bremen - Osnabrück) ist deswegen zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen/Vörden an diesem Wochenende in beide Fahrtrichtungen gesperrt, wie die Autobahngesellschaft mitteilte.

Die Abbrucharbeiten lägen im Zeitplan, sagte eine Sprecherin am Samstag. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf.“ Voraussichtlich Montagfrüh ab 5.00 Uhr soll die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Auf den Umleitungsstrecken gab es am Samstag viel Verkehr. Zu größeren Staus kam es an den Autobahnausfahrten bis zum Samstagmittag nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen aber nicht.

In der Nacht zum Samstag war mit dem Abriss der Brücke begonnen worden. Dazu war ein Polsterbett aus Sand aufgefahren worden, um die Fahrbahn nicht zu beschädigen. Vier Kettenbagger mit Stemmhammern und Betonscheren rückten an, um die Brückenteile zu zerkleinern. Die rund 1200 Tonnen Betonbruch sollten nach Angaben der Autobahngesellschaft mit rund 50 Lkw-Ladungen abtransportiert werden.

Der Abriss des Bauwerks ist notwendig, da seit Januar an der Stelle eine neue Anschlussstelle für die Autobahn gebaut wird. Die Brücke, die bislang eine Gemeindestraße über die Autobahn führte, soll an fast gleicher Stelle neu aufgebaut werden. Mit der neuen Anschlussstelle soll laut der Autobahngesellschaft auch die bereits vorhandene und stark genutzte Auf- und Abfahrt in Neuenkirchen/Vörden (Landkreis Vechta) entlastet werden.

