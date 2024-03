Hannover (dpa/lni). Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Unfall in Hannover an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Mann starb am Donnerstagmittag in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Ermittlungen der Beamten war der Motorradfahrer am Mittwochnachmittag auf dem Westschnellweg, einem Teil der Bundesstraße 6, im Innenstadtgebiet auf ein Auto aufgefahren. Warum es dazu kam, ist bislang nicht bekannt. Der Fahrer wurde in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert und blieb dort schwer verletzt liegen. Ersthelfer kümmerten sich um ihn, bis Polizei, Rettungsdienst sowie ein Notarzt eintrafen. Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:240307-99-257268/2 (dpa)