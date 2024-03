Wolfsburg (dpa/lni). Seit der Spielzeit 2013/14 steht Abwehrspielerin Wedemeyer im Kader des Frauen-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Jetzt kommen zwei weitere Spielzeiten bei den „Wölfinnen“ hinzu.

Frauen-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit Joelle Wedemeyer verlängert. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, bleibt die 27 Jahre alte Abwehrspielerin den „Wölfinnen“ bis zum 30. Juni 2026 erhalten. „Ich freue mich sehr, auch weiterhin das Trikot des VfL zu tragen. In den vergangenen Monaten habe ich mich erneut in verschiedenen Bereichen weiterentwickelt“, sagte die Spielerin.

Die gebürtige Braunschweigerin Wedemeyer stammt aus dem Wolfsburger Nachwuchs und steht seit der Spielzeit 2013/14 im Bundesliga-Kader des VfL. Bislang kam sie auf 105 Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse, 23 Spiele im DFB-Pokal und 31 Einsätze in der Champions League. „Joelle ruft seit Jahren auf verschiedenen Positionen konstant ihre Leistungen ab und ist eine absolute Teamplayerin, auf die man sich immer zu 100 Prozent verlassen kann“, sagte VfL-Frauenfußball-Direktor Ralf Kellermann.

