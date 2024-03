Filsum (dpa/lni). Pferde auf der Straße haben in der ostfriesischen Gemeinde Filsum am frühen Donnerstagmorgen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, prallte ein 63-Jähriger mit seinem Auto gegen zwei der Tiere. Die beiden Pferde wurden tödlich verletzt, ein drittes Pferd lief weg und konnte später eingefangen werden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Wie schwer der 63-Jährige bei dem Unfall verletzt wurde, war zunächst unklar. Die Dorfstraße in Fahrtrichtung Filsum wurde nach dem Unfall vorübergehend gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240307-99-253752/2 (dpa)