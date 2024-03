Emden (dpa/lni). Eine Frau, die nach einem Feuer in einem Haus in Emden tot aufgefunden wurde, ist an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Laut den ersten Erkenntnissen der Ermittler habe die 91-Jährige am frühen Montagmorgen mit der Hilfe von Lampenöl Licht machen wollen, weil zuvor der Strom ausgefallen war, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei sei das Feuer ausgebrochen und mehrere Stunden unbemerkt geblieben. Ein Pflegedienst bemerkte das Feuer beim Betreten des Hauses. Feuerwehrleute entdeckten die Frau am Montag schließlich leblos.

