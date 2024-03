Damme (dpa/lni). Nach dem Tod eines Mannes in Damme im Landkreis Vechta steht seine Ehefrau unter Tatverdacht. Die Polizei habe den 42-Jährigen nach einem Notruf am Dienstag stark blutend in einer Wohnsiedlung entdeckt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei er schon nicht mehr ansprechbar gewesen und starb trotz Wiederbelebungsversuche noch vor Ort. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach soll die 39 Jahre alte Ehefrau dem Opfer die Verletzungen zugefügt haben. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Frau ließ sich am Dienstagnachmittag widerstandslos festnehmen.

© dpa-infocom, dpa:240306-99-238871/2 (dpa)