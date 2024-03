Leer. Dutzende Kühe gehen am Mittwoch (9.30 Uhr) im niedersächsischen Leer in das Rennen um den Titel „Miss Ostfriesland 2024“. Der Verein Ostfriesischer Stammviehzüchter richtet die 42. Ausgabe der Schau in der Ostfrieslandhalle aus. Dabei präsentieren Züchter vor einem Preisrichter ihre Tiere. Die Kuh mit den meisten Punkten wird zur „Miss Ostfriesland“ gekürt. Die bisherige Titelinhaberin, die rund fünf Jahre alte schwarzbunte Milchkuh India von einem Züchter in Berumerfehn nördlich von Emden, tritt nicht erneut an. Der jährliche Wettbewerb gilt als wichtiges Schaufenster für Züchter im Nordwesten Niedersachsens, die mit einem erfolgreichen Abschneiden für ihre Ställe und Nachzüchtungen werben.

