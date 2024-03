Hannover/Bremen (dpa/lni). Weil am Donnerstag und Freitag bei der Lufthansa das Bodenpersonal streikt, werden auch in Hannover und Bremen Flüge gestrichen. Betroffen sind alle Verbindungen nach Frankfurt und München.

Wegen des Warnstreiks des Bodenpersonals hat die Lufthansa am Donnerstag und Freitag in Hannover und Bremen alle Flüge abgesagt. „Bei uns fallen am Donnerstag und Freitag alle Flüge von und nach Frankfurt aus“, sagte ein Sprecher des Bremer Airports der dpa. In Hannover habe die Lufthansa an beiden Tagen ebenfalls alle Verbindungen von und nach München und Frankfurt gestrichen, erklärte eine Sprecherin des dortigen Flughafens.

Betroffen seien sowohl in Hannover als auch in Bremen an beiden Tagen jeweils fünf Flüge von und nach München sowie vier Flüge von und nach Frankfurt. Damit fallen dort an beiden Tagen alle Lufthansa-Flüge aus. Weitere Ausfälle gibt es in Hannover am Samstagvormittag. Das betreffe noch einmal jeweils zwei Lufthansa-Abflüge nach München und nach Frankfurt.

Die Gewerkschaft Verdi hat das gesamte Bodenpersonal der Lufthansa für Donnerstag und Freitag zum Warnstreik aufgerufen. Er soll in den passagiernahen Bereichen am Donnerstag um 4.00 Uhr beginnen und am Samstag um 7.10 Uhr enden. Es ist bereits der dritte Ausstand im laufenden Tarifkonflikt für rund 25 000 Bodenbeschäftigte. Auch bei den beiden Warnstreiks am 7. und am 20. Februar waren in Hannover und Bremen alle Lufthansa-Flüge ausgefallen.

