Edewecht (dpa/lni). Ein Sattelzug hat im Landkreis Ammerland auf einer Strecke von zwölf Kilometern Speisefett verloren. Kreuzungen und Straßen in Edewecht seien am Montagabend teils erheblich verschmutzt worden und müssten mit großem Aufwand von einer Spezialfirma gereinigt werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ursache der Verschmutzungen war ein nicht ganz geschlossenes Auslassventil des Sattelzuges, wie der Fahrer schließlich bemerkte. Erst am frühen Dienstagmorgen konnten die gesperrten Streckenabschnitte vollständig freigegeben werden. Gegen den Fahrer des Sattelzuges wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wegen mangelnder Ladungssicherung eingeleitet.

