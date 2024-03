Oldenburg/Delmenhorst (dpa/lni). Ein Obdachloser soll seinen Kontrahenten mit einer Lanze tödlich verletzt haben und steht deshalb ab Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Oldenburg. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 59-Jährigen Totschlag vor, wie das Gericht mitteilte. Sein Motiv blieb zunächst unklar.

Die beiden wohnungslosen Männer stritten Ende September vor einer Obdachlosenunterkunft in Delmenhorst. Dabei soll der Angeklagte dem 42-Jährigen mit Wucht in den Bauch gestochen haben. Das Opfer wurde notoperiert, am Ende konnten die Ärzte dem Mann aber nicht mehr helfen. Er erlag noch in der Nacht seinen Verletzungen. Die Ermittler nahmen den Tatverdächtigen fest, er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ein Urteil könnte Mitte April fallen.

