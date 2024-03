Braunschweig (dpa/lni). Am späten Samstagabend will ein Fußgänger trotz roter Ampel eine Straße in Braunschweig überqueren. Ein 19-jähriger Autofahrer kann einen Aufprall nicht mehr verhindern.

Ein 57 Jahre alter Mann ist an einer Kreuzung in Braunschweig von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann wollte am späten Samstagabend trotz roter Ampel den Altstadtring überqueren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Laut den Angaben befuhr in dem Moment ein 19-jähriger Autofahrer bei für ihn grüner Ampel den Kreuzungsbereich und konnte trotz Vollbremsung den Aufprall nicht verhindern. Der 57-Jährige schlug auf die Windschutzscheibe und wurde auf die Straße geschleudert. Trotz der Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Passanten konnte ein Notarzt nur noch den Tod des Fußgängers feststellen. Der 19-jährige Autofahrer erlitt einen Schock, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus.

