Delmenhorst (dpa/lni). Nachdem ein 14 Jahre alter Schüler einen Mitschüler in Delmenhorst mit einem Messer schwer verletzt haben soll, ist der Verdächtige in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Ein Richter erließ am Samstag einen entsprechenden Unterbringungsbefehl, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Verdächtige könne während des Angriffs schuldunfähig oder vermindert schuldfähig gewesen sein.

Zu dem Angriff kam es am Freitag auf einem Schulgelände. Zuvor gab es eine Auseinandersetzung. Der mutmaßliche Täter stellte sich nach dem Angriff und wurde festgenommen. Das 13 Jahre alte Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Nach Angaben der Polizei ist der Schüler außer Lebensgefahr.

