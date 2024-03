Dollbergen (dpa/lni). Zwei Männer haben einen ICE in der Region Hannover zu einer Schnellbremsung gezwungen, weil sie über Bahngleise liefen. Die Bundespolizei leitete ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Zwei Männer haben einen ICE in der Region Hannover zu einer Schnellbremsung gezwungen, weil sie über Bahngleise liefen. Die Bundespolizei leitete ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag in der Ortschaft Dollbergen. Die Männer, 24 und 25 Jahre alt, flüchteten vom Tatort. Sie ließen laut Polizei zwei mit Steinen beschwerte Jacken zurück, die Wertsachen und einen Personalausweis enthielten. Beamte warteten auf die Eigentümer der Jacken und stellten die Männer, als sie zu ihren Sachen zurückkehrten.

© dpa-infocom, dpa:240304-99-211629/2 (dpa)