Berlin. Nach der Durchsuchung eines Bauwagen-Geländes am Sonntag in Berlin-Friedrichshain hat das Landeskriminalamt Niedersachsen bestätigt, dass der gesuchte frühere RAF-Terrorist Burkhard Garweg dort in einem Baucontainer lebte. Der inzwischen abtransportierte Container werde nun umfangreich untersucht, sagte eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts. Weitere Angaben machte sie nicht. Der Bauwagen war am frühen Montagmorgen abtransportiert worden, wie ein dpa-Reporter beobachtet hatte. Die Ermittler fahnden außer nach Garweg (55) auch nach dem früheren RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub (69). Die Dritte aus dem Trio, die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette (65), war am vergangenen Montag in Berlin festgenommen worden. Die drei sollen der linksextremistischen Rote-Armee Fraktion (RAF) angehört haben, die bis in die 1990er Jahre hinein mordete, und vor über 30 Jahren in den Untergrund gegangen sein.

© dpa-infocom, dpa:240304-99-210920/2 (dpa)