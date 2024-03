Berlin. Im Zuge der Fahndung nach zwei früheren RAF-Terroristen durchsuchen Einsatzkräfte ein weiteres Objekt in Berlin-Friedrichshain. Dieses befindet sich in der Corinthstraße, wie eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen am Montagmorgen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Weitere Angaben machte sie nicht.

Bereits am Sonntag waren in Berlin-Friedrichshain eine Wohnung und ein Bauwagen-Gelände durchsucht worden. Die Ermittler fahnden nach den früheren RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub (69) und Burkhard Garweg (55). Die dritte aus dem Trio, die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette (65), war am vergangenen Montag in Berlin festgenommen worden. Die drei sollen der linksextremistischen Rote-Armee Fraktion (RAF) angehört haben, die bis in die 1990er Jahre hinein mordete, und vor über 30 Jahren in den Untergrund gegangen sein.

© dpa-infocom, dpa:240304-99-210647/2 (dpa)