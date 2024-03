Hannover (dpa/lni). Die Woche in Niedersachsen startet mild und sonnig. Das soll ab Dienstag erst einmal vorbei sein.

Das frühlingshafte Wetter soll auch am Montag in Niedersachsen anhalten. Der Wochenstart bringt trockenes, sonniges Wetter bei milden 9 bis 14 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen mitteilte. Am Morgen soll es gebietsweise neblig sein mit teilweise Sichtweiten unter 150 Metern.

Grund für die milden Temperaturen ist ein Hoch über Osteuropa und Skandinavien. Schwache atlantische Tiefausläufer sorgen demnach allerdings gleichzeitig für leicht unbeständiges Wetter.

Ab Dienstag ist es dann erst einmal vorbei mit dem milden Wetter. Die Temperaturen sollen laut der Vorhersage wieder auf 6 bis 9 Grad fallen. In der Nacht zum Mittwoch und Donnerstag sollen die Temperaturen auf unter null sinken, sodass gebietsweise mit Glätte zu rechnen sei, hieß es weiterhin.

