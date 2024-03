Wiesmoor (dpa/lni). Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Aurich schwer verletzt worden. Ein 24 Jahre alter Autofahrer wollte am Sonntag in Wiesmoor auf eine Bundesstraße abbiegen und übersah den Motorradfahrer, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kollision überschlug sich das Zweirad, der 62 Jahre alte Motorradfahrer blieb mit schweren Verletzungen auf der Straße liegen. Er kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:240303-99-205227/2 (dpa)