Scheeßel/Bothel. In der Nacht zu Freitag fallen in zwei niedersächsischen Gemeinden Schüsse, vier Menschen sterben. Die Nachbarn gedenken der Opfer.

Mit Blumen und Kerzen haben Menschen der Opfer der Gewalttat im niedersächsischen Landkreis Rotenburg gedacht. Vor einem Haus in Scheeßel waren ein Blumenstrauß und ein paar Kerzen abgestellt, berichtete am Samstag ein dpa-Fotograf. Ein Zettel mit der Aufschrift „Wir sind in Gedanken bei euch! Eure Nachbarn“ war ausgelegt. Ein Polizeistreifenwagen stand vor dem versiegelten Haus. Auch vor dem zweiten Tatort in der wenige Minuten entfernten Samtgemeinde Bothel standen Kerzen vor dem Haus.

Ein 32 Jahre alter Bundeswehrsoldat soll zunächst in Westervesede, einer Ortschaft der Gemeinde Scheeßel, in einem Einfamilienhaus zwei Menschen umgebracht haben: einen 30 Jahre alten Mann und eine 55 Jahre alte Frau. Dann soll der Mann in dem zur Samtgemeinde Bothel gehörenden Bockel eine 33 Jahre alte Frau und ein drei Jahre altes Kind erschossen haben. Auch hier ist der Tatort ein Einfamilienhaus.

Der Tatverdächtige soll sich am Freitagmorgen an der Von-Düring-Kaserne in der Stadt Rotenburg (Wümme) gestellt haben und kam am Freitagnachmittag in Untersuchungshaft. Über den Stand der Ermittlungen gab es am Samstag seitens der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizei zunächst keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:240302-99-192816/3 (dpa)