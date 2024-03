Bremen (dpa/lni). Justin Njinmah hat sich mit starken Leistungen einen Stammplatz bei Werder Bremen erkämpft. Vor dem Spiel in Hoffenheim ist der Stürmer aber angeschlagen. Reicht es für die Partie am Sonntag?

Werder Bremen bangt vor dem Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim um den Einsatz von Justin Njinmah. Der Angreifer plagt sich mit Leistenbeschwerden und konnte am Freitag nur individuell trainieren. „Es ist nichts Wildes. Aber wir müssen das Abschlusstraining am Samstag abwarten“, sagte Werder-Coach Ole Werner mit Blick auf die Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Ansonsten hat sich an der Personalsituation bei den Bremern im Vergleich zum 1:1 gegen Darmstadt vor einer Woche nichts verändert. Offen ist noch, wer auf der linken Außenbahn des Fußball-Bundesligisten zum Einsatz kommt. Werner hat hier die Wahl zwischen Felix Agu und Olivier Deman.

