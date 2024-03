Scheeßel/Bothel. Nach den tödlichen Schüssen mutmaßlich eines 32 Jahre alten Bundeswehrsoldaten im Landkreis Rotenburg (Wümme) hat die Staatsanwaltschaft Verden Angaben zu den vier Toten gemacht. Demnach sind die Opfer in der Gemeinde Scheeßel 55 und 30 Jahre alt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Am zweiten Tatort - in Bothel - seien ein dreijähriges Kind und die 33 Jahre alte Mutter getötet worden.

Weitere Angaben, beispielsweise zu den Beziehungen des Verdächtigen zu den Opfern, machte die Staatsanwaltschaft auf Rückfrage nicht. Zuvor hatten mehrere Medien über das Alter der Opfer berichtet.

Der Verdächtige soll die Taten in der Nacht zu Freitag begangen haben. Er stellte sich am Morgen. Die Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. „Eine Motivlage im familiären Umfeld kann nicht ausgeschlossen werden“, sagten die Ermittler.

