Göttingen (dpa/lni). In Göttingen hat am Mittwochmorgen ein mehrtägiger Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr begonnen. Bis Freitag stehen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi hier die Busse still. Am Donnerstag beginnen außerdem Warnstreiks in Hannover, Wolfsburg, Osnabrück und Braunschweig. In Goslar wird ebenfalls am Donnerstag und Freitag gestreikt.

Die Stimmung bei den Streikenden ist gut, sagte Jan von Alvensleben von der Gewerkschaft Verdi. Immer mehr Kolleginnen und Kollegen beteiligten sich an den Warnstreiks und Aktionen. Grund dafür sei der große Unmut unter den Beschäftigten über den Verlauf der Tarifverhandlungen. Geplant ist im Rahmen des Warnstreiks nicht nur das Niederlegen der Arbeit, sondern auch Streikwachen, Demonstrationszüge und Kundgebungen.

