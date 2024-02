Leer (Ostfriesland) (dpa/lni). Bei einem Brand auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Leer (Ostfriesland) ist am frühen Mittwochmorgen ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden. Laut Informationen der Polizei am Morgen wurde bei dem Brand niemand verletzt. Den Angaben zufolge geriet auf dem Gelände ein Restmüllsilo aus zunächst unbekannter Ursache in Brand. Menschen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Firmengelände, wie die Polizei weiter mitteilte. Anwohner meldeten das Feuer. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

