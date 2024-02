Hannover. Landeskriminalamt Niedersachsen und Staatsanwaltschaft Verden hatten lange nach drei Ex-Mitgliedern der Rote Armee Fraktion gefahndet.

Nach der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin hat das Landeskriminalamt Niedersachsen eine Pressekonferenz für 14.30 Uhr angekündigt (hier im Livestream).

Zielfahnder der Behörde hätten am späten Montagnachmittag eine 65-jährige Frau festgenommen, deren Identität aber noch geprüft werde, teilte das Landeskriminalamt am Dienstag im Vorfeld nur mit. Die Frau könne ein gesuchtes mutmaßliches RAF-Mitglied sein.

Ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen

Die Pressekonferenz werde gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Verden durchgeführt, hieß es vom LKA. Eine eigene Pressekonferenz in Verden, wie es zunächst hieß, wird es am Dienstag demnach nicht geben.

Die Staatsanwaltschaft in Verden und das Landeskriminalamt hatten jahrzehntelang nach den Ex-Mitgliedern der Rote Armee Fraktion (RAF), Burkhard Garweg (55), Ernst-Volker Staub (69) und Daniela Klette (65), gefahndet.

Klette soll unter falschem Vornamen gelebt haben

Klette soll nach Angaben eines Nachbarn in Berlin-Kreuzberg unter dem Vornamen Claudia gelebt haben. Um Geld zu verdienen, soll sie privaten Nachhilfeunterricht in Mathematik gegeben haben, erzählte der Nachbar mittleren Alters am Dienstag vor dem Haus in der Sebastianstraße, das von der Polizei zum Teil abgesperrt war.

Ein gepanzertes Fahrzeug der Polizei verlässt den Hof des Amtsgerichts im niedersächsischen Verden. © Sina Schuldt/dpa

Er habe sich öfter mit Klette, die einen anderen Nachnamen nutzte, unterhalten. Zu Weihnachten habe er Kekse von ihr geschenkt bekommen. Klette habe aber nur eher oberflächliche Kontakte zur Nachbarschaft gepflegt. Berliner Polizisten trugen am Dienstag größere Kisten ins Haus, offenbar um Gegenstände abzutransportieren.

dpa/HA