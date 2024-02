Bremerhaven. Die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljartschuk wird mit dem Jeanette-Schocken-Literaturpreis ausgezeichnet. Die Autorin nimmt die Auszeichnung am 5. Mai in Bremerhaven entgegen, wie die Organisatoren mitteilten. Die 1983 geborene Autorin verbinde persönliches Erleben mit dem erneuten Freiheitskampf ihres Landes, urteilte die Jury. Mit ihrem Essayband „Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus“ beschreibe sie die Auswirkungen von Russlands Expansionspolitik auf den Einzelnen über Generationen hinweg.

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahre vergeben. Das Preisgeld stammt aus Spenden von Bürgerinnen und Bürgern. Die Auszeichnung wird in Erinnerung an die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten vergeben und soll ein Zeichen gegen Unrecht und Hass setzen. Jeanette Schocken, Witwe des Bremerhavener Kaufhausbesitzers Julius Schocken, hatte nach den Novemberpogromen 1938 jüdischen Bürgern eine Bleibe gegeben. Sie wurde 1941 deportiert und in einem NS-Vernichtungslager ermordet.

