Aurich. Bei einem Frontalzusammenprall auf der Landesstraße 34 sind zwei 90-Jährige ums Leben gekommen. Die Straße war für Stunden gesperrt.

Ein älteres Ehepaar ist bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe der ostfriesischen Stadt Aurich ums Leben gekommen. Die 90-jährige Frau erlag ihren Verletzungen am Unfallort, ihr gleichaltriger Ehemann starb später im Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Montagabend mitteilte. Den Angaben zufolge ist der 29-Jährige, der das entgegenkommende Auto fuhr, ebenfalls schwer verletzt im Krankenhaus.