Twistringen (dpa/lni). Ein von mindestens einem Polizeischuss im Landkreis Diepholz verletzter Mann ist nicht länger in Lebensgefahr. Das teilte die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch am Montag mit. Die Ermittlung in dem Fall dauert an.

Nach Erkenntnis der Polizei hat der 30 Jahre alte Mann am 21. Februar den Notruf gewählt und um medizinische Behandlung gebeten. Er habe dann in Twistringen zwei Rettungssanitäter im Alter von 23 und 32 Jahren leicht verletzt, teilte die Polizei weiter mit. Die Sanitäter forderten Unterstützung der Polizei an.

Der Patient habe sich in einem Rettungswagen aufgehalten, das Fahrzeug sei nicht einsehbar gewesen, teilte die Polizei mit. Der Mann sei dann auf zwei Beamtinnen, 40 und 43 Jahre alt, mit einem spitzen Gegenstand zugestürmt. Laut Polizei gab eine Beamtin einen Warnschuss ab. Dann fiel mindestens ein weiterer Schuss, der Mann erlitt Verletzungen. Es sei unklar, wie viele Schüsse insgesamt abgefeuert wurden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Für Twistringen südwestlich von Bremen ist eigentlich die Polizeiinspektion Diepholz zuständig. Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch hat die Ermittlungen übernommen, damit Neutralität gewahrt bleibt.

