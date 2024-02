Bremen (dpa/lni). Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Bremen, teils an einem Bahnhof und teils in einem Zug, sind zehn Menschen verletzt worden. Zwei Gruppen mit insgesamt zehn Beteiligten waren am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache zuerst am Bahnhof in einen Streit geraten, den sie dann im Zug weiter austrugen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Dabei sei es zu Schlägen, Tritten und dem Einsatz von Pfefferspray gekommen. Zugbegleiter riefen daraufhin die Polizei. Die Bahn machte einen Nothalt im Stadtteil Sebaldsbrück. Die Verletzten wurden von dort aus per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Bremen, teils an einem Bahnhof und teils in einem Zug, sind zehn Menschen verletzt worden. Zwei Gruppen mit insgesamt zehn Beteiligten waren am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache zuerst am Bahnhof in einen Streit geraten, den sie dann im Zug weiter austrugen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Dabei sei es zu Schlägen, Tritten und dem Einsatz von Pfefferspray gekommen. Zugbegleiter riefen daraufhin die Polizei. Die Bahn machte einen Nothalt im Stadtteil Sebaldsbrück. Die Verletzten wurden von dort aus per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240225-99-116712/2 (dpa)