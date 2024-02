Bissendorf (dpa/lni). Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Bissendorf mit seinem Wagen überschlagen und ist bei dem Unfall schwer verletzt worden. Der 28-Jährige kam in der Nacht zu Samstag im Landkreis Osnabrück von der Straße ab, das Auto landet in einem Graben auf dem Dach, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Rettungswagen brachte den Autofahrer in ein Krankenhaus, wo ihm mehrere Blutproben auf Antrag der Staatsanwaltschaft abgenommen wurden. Sein Auto und seine Kleidung wurden als Beweismittel sichergestellt.

Da die Polizei nach dem Unfall nicht ausschließen konnte, ob andere Menschen in dem Fahrzeug gesessen hatten, suchte sie am Unfallort nach weiteren möglichen Autoinsassen. Dabei kamen ein Polizeihubschrauber und eine Drohne zum Einsatz. Es wurden jedoch keine weiteren Menschen gefunden.

© dpa-infocom, dpa:240224-99-111556/2 (dpa)