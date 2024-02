Ottersberg (dpa/lni). In Ottersberg im Landkreis Verden ist am Samstag der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, auch eine Schätzung zur Schadenshöhe lag zunächst nicht vor. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar, sagte ein Polizeisprecher. Die Löscharbeiten liefen noch, die sichtbaren Flammen seien aber gelöscht.

