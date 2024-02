Emstek (dpa/lni). Zwei Autofahrer haben sich auf der Autobahn 1 im Landkreis Cloppenburg ein Rennen geliefert. Beide rasten in der Nacht zum Samstag bei Emstek mit Geschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern über die Autobahn, wie die Polizei mitteilte. Dabei nutzten sie auch teilweise den Seitenstreifen, um andere Fahrzeuge rechts zu überholen. Die Polizei stoppte eines der Autos im Stadtgebiet von Oldenburg, am Steuer saß ein 26-Jähriger. Die Beamten leiteten mehrere Verfahren gegen ihn ein, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Geschwindigkeitsüberschreitungen. Außerdem beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein. Gegen den anderen Fahrzeugführer wurden ebenfalls Verfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern hier noch an.

Zwei Autofahrer haben sich auf der Autobahn 1 im Landkreis Cloppenburg ein Rennen geliefert. Beide rasten in der Nacht zum Samstag bei Emstek mit Geschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern über die Autobahn, wie die Polizei mitteilte. Dabei nutzten sie auch teilweise den Seitenstreifen, um andere Fahrzeuge rechts zu überholen. Die Polizei stoppte eines der Autos im Stadtgebiet von Oldenburg, am Steuer saß ein 26-Jähriger. Die Beamten leiteten mehrere Verfahren gegen ihn ein, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Geschwindigkeitsüberschreitungen. Außerdem beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein. Gegen den anderen Fahrzeugführer wurden ebenfalls Verfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern hier noch an.

© dpa-infocom, dpa:240224-99-108791/2 (dpa)