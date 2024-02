Wolfenbüttel (dpa/lni). Die Polizei in Wolfenbüttel sucht die Besitzer von zwei ausgesetzten Schlangen und ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Bei den beiden Tieren handelt es sich um ungiftige Kornnattern, die sich nun in der Schlangenfarm in Schladen befinden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Eine Spaziergängerin hatte die erste Kornnatter Anfang Januar auf einem Parkplatz an einer Landesstraße im Landkreis Wolfenbüttel entdeckt. Die Polizei brachte das Tier zur Schlangenfarm. Ein Passant fand die zweite Kornnatter am 11. Februar auf dem Gelände eines Reitvereins in Wolfenbüttel. Auch dieses Tier kam zur Schlangenfarm. Beide Kornnattern könnten laut eines Experten Geschwister sein, die Zeichnung sei ein individuelles Merkmal. Bei Temperaturen unter zehn Grad drohen Kornnattern zu erfrieren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Besitzer geben können.

