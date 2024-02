Hagen im Bremischen (dpa/lni). Weil die Fahrbahn droht abzusacken, ist die Autobahn 27 nördlich von Bremen vorerst voll gesperrt. Das hat auch Folgen für Schwerlasttransporte, die etwa Bauteile für Windkraftanlagen transportieren.

Die Sperrung der Autobahn 27 infolge einer drohenden Unterspülung nahe der Gemeinde Hagen im Bremischen im Landkreis Cuxhaven sorgt neben Verkehrsbehinderungen auch für Einschränkungen bei Schwertransporten. Damit insbesondere die Häfen in Cuxhaven und Bremerhaven erreichbar bleiben, hat die Autobahngesellschaft des Bundes in Abstimmung mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr nun Ausweichrouten erarbeitet. Diese führt zwischen Bremen und Bremerhaven über die L135 sowie zwischen Oldenburg und Bremerhaven über den Wesertunnel. Über den Hafen von Cuxhaven werden vor allem Bauteile für Windkraftanlagen importiert, die dann mit Schwertransporten über die A27 weitertransportiert werden.

Damit die Schwertransporte die Ausweichstrecken tatsächlich nutzen können, sind allerdings neue Genehmigungsverfahren nötig. Die exakte Wegführung müsse für jeden Transport, der ursprünglich über die A27 führte, neu abgestimmt werden, sagte eine Sprecherin des Landkreises Cuxhaven am Freitag. Bis Donnerstag seien deshalb rund 180 Änderungsanträge allein beim Kreis Cuxhaven eingegangen. Die Ordnungsbehörde habe sehr viel zu tun. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, etwa die „Nordsee-Zeitung“ und der „Weser Kurier“.

Die A27, die Bremen, Bremerhaven und Cuxhaven miteinander verbindet, ist seit Mittwoch wegen der möglichen Unterspülung in beiden Richtungen gesperrt. Nach Angaben der Autobahngesellschaft hatte die Autobahnmeisterei kürzlich eine Absackung an einer Böschung festgestellt. An der Stelle ist ein Stahlgewölbe, das einen Graben unter der Autobahn hindurchführt. Eine Überprüfung ergab, dass der Stahl des Bauwerks an einigen Stellen so stark erodiert ist, dass die Gefahr eines Absackens besteht. Die Autobahngesellschaft prüft nun nach eigenen Angaben eine mögliche Notsanierung und anschließend einen Neubau. Wie lange die Sperrung voraussichtlich dauern wird, ist unklar.

Unterdessen sorgt die Sperrung der Autobahn auch für Behinderungen auf den Ausweichrouten, die für den Auto- und Lastverkehr gelten. Auf einer schmalen Kreisstraße fuhren sich seit Mittwoch mehrere Lastwagen im Seitenstreifen fest, wie die Sprecherin des Landkreises Cuxhaven sagte. Am Freitag musste die Kreisstraße, über die die Umleitung führt, zeitweise gesperrt werden, da ein Kranwagen verunglückte.

