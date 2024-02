Hannover (dpa/lni). Vor fast genau zwei Jahren hat Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Landtagspräsidentin Naber hat zur weiteren Solidarität mit der Ukraine aufgerufen.

Anlässlich des zweiten Jahrestages des russischen Angriffskrieges hat Niedersachsens Landtagspräsidentin Hanna Naber die Solidarität mit der Ukraine betont. Der Landtag stehe unerschütterlich an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer, sagte die SPD-Politikerin in einer Mitteilung von Donnerstag. „Zwei Jahre nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, tobt weiterhin ein völkerrechtswidriger Krieg in Europa. Die Gräuel des Krieges dürfen niemals Normalität werden“, betonte Naber. Am Samstag jährt sich der Angriff Russlands auf die Ukraine zum zweiten Mal.

