Meppen (dpa/lni). In Meppen kommt es zu einem Unfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Autofahrer. Für einen Mann endet der Unfall tödlich.

Ein 38 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Meppen gestorben. Beim Abbiegen auf eine Kreisstraße übersah ein Autofahrer den Mann am Mittwochnachmittag, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel der Rollerfahrer infolge einer Bremsung und rutschte daraufhin gegen den Wagen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Hierbei wurde der 38-Jährige tödlich verletzt.

