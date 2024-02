Bramsche (dpa/lni). Ein junger Mann kommt mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und stößt mit einem Lastwagen zusammen.

Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Bramsche im Landkreis Osnabrück tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, geriet der junge Mann am Morgen aus zunächst ungeklärter Ursache auf gerader Strecke mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Lastwagen zusammen. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt, er starb am Unfallort. Der 40 Jahre alte Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock. Neben Rettungskräften waren Notfallseelsorger im Einsatz. Die Straße wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt.

