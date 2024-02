Hannover (dpa/lni). Busse und Bahnen in Niedersachsen sind wegen eines Warnstreiks am Dienstag in vielen Städten erneut ausgefallen. Der Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr gehe weiter, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. „Es steht weiterhin alles.“ Zusätzlich zu Hannover, Braunschweig, Osnabrück, Göttingen, Wolfsburg, Goslar und der Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn, wo schon am Montag gestreikt wurde, sollten nun auch Mitarbeiter in Bremerhaven in den Ausstand treten.

Am Montag hatte der Verdi-Warnstreik den Nahverkehr in den betroffenen Städten weitgehend zum Stillstand gebracht. Insgesamt seien landesweit rund 2500 Beschäftigte im Warnstreik gewesen, sagte der Sprecher. Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeiter unter anderem Entlastung durch mehr Urlaub, eine Anpassung der Zeitzuschläge sowie eine Modernisierung und Aufwertung der Entgeltordnung. Die Tarifgespräche werden am Donnerstag fortgesetzt.

Die Verkehrsbetriebe Üstra in Hannover und die Braunschweiger Verkehrsgesellschaft lassen nach eigenen Angaben alle Stadtbahnen und Busse in den Depots. Metrobus Osnabrück, Göttinger Verkehrsbetriebe und Stadtbus Goslar lassen den Busbetrieb ruhen, in Wolfsburg fallen erneut mehr als 80 Prozent aller Busse aus. Vom Streik nicht betroffen ist nach Angaben der Üstra der Regiobus Hannover. Auch die S-Bahn Hannover wird nicht bestreikt. In Braunschweig sollen die Schulbusse für Grundschüler normal verkehren, in Wolfsburg ein Streikfahrplan knapp ein Fünftel des Verkehrs absichern. Am Mittwoch soll der Verkehr überall wieder normal rollen.

