Lauenau (dpa/lni). Der Protest der Landwirte mit Traktoren vor einem Lager des Einzelhändlers Edeka in Lauenau im Landkreis Schaumburg ist beendet. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Göttingen-Niedersachsen am Dienstagmorgen mitteilte, waren zuvor rund 70 Teilnehmer an der Blockade beteiligt gewesen. Der Protest hatte am Sonntagabend begonnen, wobei immer wieder Traktoren weggefahren und neue hinzugekommen waren.

Am Montag hatte es geheißen, es gebe Gespräche zwischen den beteiligten Landwirten, der Polizei und Edeka. Ein Sprecher von Edeka Minden-Hannover wollte am Montag zunächst keine Stellungnahme abgeben.

© dpa-infocom, dpa:240220-99-52500/2 (dpa)