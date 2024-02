Lauenau (dpa/lni). Traktoren haben am Montag die Zufahrt zu einem Lager des Einzelhandelsunternehmens Edeka in Lauenau im Landkreis Schaumburg blockiert. Die Zu- und Abfahrt zu dem Gelände sei nicht möglich, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. Ihren Angaben zufolge waren ungefähr 40 Trecker an der Blockade-Aktion beteiligt, wobei immer wieder Traktoren weggefahren und neue hinzugekommen seien. Es gebe Gespräche zwischen den beteiligten Landwirten, der Polizei und Edeka, sagte sie. Die Blockadeaktion habe bereits am Sonntagabend begonnen. Ein Sprecher von Edeka Minden-Hannover wollte zunächst keine Stellungnahme zu der Blockade abgeben.

