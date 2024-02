Hamburg. Der FC St. Pauli trainiert auf Mallorca für das Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Das zahlt sich aus. Die Hamburger gewinnen 1:0. Damit ist alles bereit für den Zweitliga-Gipfel bei Verfolger Kiel.

Der FC St. Pauli hat sich von seiner ersten Saison-Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga gut erholt. Acht Tage nach dem 0:1 beim 1. FC Magdeburg setzte sich der Tabellenführer am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig mit 1:0 (1:0) durch. Zugleich stoppten die Hamburger den Lauf der abstiegsgefährdeten Niedersachsen. Sie hatten zuletzt fünf Siege aus sechs Spielen geholt. Oladapo Afolayan (32.) erzielte das entscheidende Tor. Von der 67. Minute an waren die Hamburger nach einer Gelb-Roten Karte für Elias Saad mit einem Mann weniger auf dem Rasen.

Am kommenden Freitag (18.30 Uhr/Sky) steht für die Hanseaten der Liga-Gipfel beim Tabellenzweiten Holstein Kiel an. Die Kieler haben nach 22 Spieltagen drei Punkte weniger als der FC St. Pauli.

Bemerkenswert: Das Spiel am Millerntor verlief ohne Unterbrechungen. Die Fan-Proteste gegen den Einstieg eines Investors bei der DFL beschränkten sich auf wenige Minuten und ausschließlich auf die Ränge.

Vor 29 546 Zuschauern waren die Gastgeber von Beginn an spielbestimmend. Die Braunschweiger waren aber defensiv gut eingestellt. Selten gelang es den Hamburgern in der ersten halben Stunde, hinter die Abwehrkette der Eintracht zu kommen. Mit der ersten echten Chance ging St. Pauli durch Afolayan in Führung. Acht Minuten später verhinderte Torwart Nikola Vasilj mit einer guten Reaktion nach einem Schuss von Braunschweigs Robert Ivanov den Ausgleich.

Nach dem Wechsel blieb der St. Pauli überlegen. Hauke Wahl (65.) traf nach einem Eckball nur die Latte. Nach dem Platzverweis für Saad verteidigte St. Pauli die knappe Führung erfolgreich.

