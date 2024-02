Bohmte (dpa/lni). Bei einem Autounfall in Bohmte (Landkreis Osnabrück) sind vier Menschen verletzt worden, mindestens einer davon schwer. Ein Fahrzeug ist aus bislang ungeklärter Ursache am Samstagabend gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde einer der Insassen eingeklemmt und schwer verletzt. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die Schwere der Verletzungen der vierten Person war der Polizei nicht bekannt. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt waren nach Angaben der Polizei zwei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Zur Unfallursache, zum genauen Unfallhergang und zum Sachschaden konnte die Polizei am Sonntag zunächst keine genaueren Angaben machen.

