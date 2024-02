Nordhorn. Fußgänger machen an einem Kanal bei Nordhorn einen grausigen Fund.

Im Ems-Vechte-Kanal bei Nordhorn in Niedersachsen sind menschliche Überreste gefunden worden. Leichenteile lagen dort in mehrere Tüten verpackt im Wasser, wie eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen sagte. Spaziergänger fanden sie demnach am Samstagnachmittag, Einsatzkräfte bargen sie aus dem Wasser. Nach ersten Erkenntnissen handle es sich um eine männliche Person.

Weitere Details nannte die Sprecherin zunächst nicht, die Ermittlungen hätten gerade erst begonnen. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fund berichtet.

