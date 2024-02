Norden (dpa/lni). Nach einem Tötungsdelikt in Norden im Landkreis Aurich sitzt der tatverdächtige Sohn des Opfers in Untersuchungshaft. Der 37-Jährige werde verdächtigt, für den Tod seiner 62 Jahre alten Mutter verantwortlich zu sein. Er habe sich zur Tat zunächst nicht geäußert, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Samstag. Gegen ihn werde wegen Totschlags ermittelt.

Beamte wurden am Donnerstagnachmittag zu einem Wohnhaus im Stadtteil Tidofeld gerufen und fanden dort die tote Frau und den Tatverdächtigen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde festgenommen und am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch unklar.

