Hannover (dpa/lni). Ein Bauarbeiter ist auf einer Großbaustelle in Hannover von einer Betonplatte verschüttet worden. Wie schwer der 59-Jährige bei dem Unfall am Samstag verletzt wurde, blieb zunächst unklar. „Im Moment können wir noch nichts Weiteres sagen, die Rettungsmaßnahmen sind derzeit in vollem Gange“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Vier Kollegen mussten den Unfall mitansehen und alarmierten die Einsatzkräfte. Sie blieben nach Angaben der Feuerwehr unverletzt, stehen aber unter Schock. Die Einsatzkräfte müssen mit den Händen die schweren Betonteile zur Seite hieven, um den Mann zu bergen. „Die Statik auf der Baustelle ist nicht sicher genug für einen Kran“, sagte der Sprecher. 95 Mitglieder der Feuerwehr seien im Einsatz.

