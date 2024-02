Hannover (dpa/lni). Die Lage an den vom Hochwasser betroffenen Flüssen in Niedersachsen stabilisiert sich. Gibt es in den kommenden Tagen weiteren Regen?

In den kommenden Tagen ist keine Verschlimmerung der Hochwasserlage in Niedersachsens Flüssen zu erwarten. Am Samstagvormittag zeigten nach Angaben des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) fünf Pegelmesspunkte die höchste der drei Warnstufen für das Binnenland an. Betroffen waren die Flüsse Aller und Leine, sowie deren Zuläufe. Am Vortag wurde noch an sechs Punkten die Stufe drei vermeldet. Sie bedeutet, dass dort Straßen, Felder und auch Grundstücke und Keller überflutet werden können.

Die Talsperren im Harz sind nach Angaben der Harzer Wasserwerke momentan noch deutlich mehr gefüllt als zu dieser Jahreszeit üblich. Der Füllstand der Granetalsperre lag am Samstagvormittag beispielsweise bei 93 Prozent, die Okertalsperre war zu 91 Prozent gefüllt. Üblich seien Mitte Februar etwa 68 Prozent.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Samstag meist trockenes Wetter. Erst am Sonntag soll es zunächst im Westen, später dann auch im Osten des Landes regnen. Am Montag bleibt es zwar stark bewölkt, es kommt aber nur vereinzelt zu kurzen Schauern.

